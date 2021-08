Reencuentro entre mujer desaparecida hace 20 años y su familia /

En abril de 2020 la mujer presentó una solicitud para la búsqueda de su familia, de la que perdió el contacto en 2001 tras ser víctimas de dos desplazamientos forzados en el departamento del Magdalena.

La Unidad de Búsqueda recopiló, contrastó y analizó información esencial relacionada con los datos personales de la mujer: su lugar de nacimiento, las circunstancias de su desaparición, información del núcleo familiar. Así lo explica Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

“Esto fue posible gracias a la investigación extrajudicial que emprendió la Unidad de Búsqueda en 2020, pocos días después de que fuera declarada la pandemia del covid-19. El proceso implicó la recolección y el cruce de diversas fuentes de información para corroborar la identificación de los miembros del grupo familiar y propiciar el reencuentro”.

También consultaron el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres y se identificó que una familia había reportado a una persona desaparecida, cuyo nombre y circunstancias coincidían con los de la ciudadana.

“La suela de los zapatos se me gastó de tanto buscar a mi hija. Me tocaba ahorrar $12.000 para bajar a la ciudad y a veces me decían vuelva mañana”.

“Mi mamá nunca perdió la esperanza. Ella sabía que mi hermana estaba viva y que le iban a ayudar a encontrarla. Este es un caso de esperanza que debe inspirar a otras personas a no desistir en su búsqueda de sus seres queridos”, precisó uno de los hermanos.

Después de 20 años una madre volvió a abrazar a su hija y una familia está ahora unida.Por solicitud de las víctimas y motivos de seguridad este reencuentro fue privado y tuvo lugar en un municipio del departamento de Magdalena.

En medio de su labor la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ya ha encontrado a cuatro personas con vida de las que no se sabía nada desde hace muchos años.