¡Villa, a entrenar! Juan Román Riquelme se reunió con el colombiano

Boca Juniors no quiere dejar salir a Sebastián Villa por un precio mínimo. El jugador antioqueño pidió ser transferido y es del interés del Brujas de Bélgica. No obstante, las ofertas presentadas por el club europeo no llenan las expectativas de los directivos 'xeneizes'.

En los últimos días, se conoció que el jugador colombiano no se ha presentado a entrenar y retiró sus pertenencias del predio del equipo a manera de protesta, ya que el club ha rechazado ofertas por 5 y 7 millones de dólares por el extremo.

Según el diario Olé, Juan Román Riquelme, vicepresidente del club 'xeneize', se reunió con el futbolista de 25 años y sus representantes para informarles el precio en el que está tasado el antioqueño, así como le pidió que se reintegre a las practicas con el equipo, no obstante, el jugador se mantendría en la negativa y sigue forzando su salida a Europa.

Boca (dueño del 70% de la ficha), tomaría acciones legales contra el jugador en caso de seguir resistiéndose a entrenar. El colombiano, tiene contrato vigente hasta 2024 y una cláusula de rescisión de 40 millones de dólares.

Así las cosas, todo indica que Sebastián Villa no estaría en el 'Superclásico' contra River Plate del próximo miércoles 4 de agosto por la Copa Argentina.