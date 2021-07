Pernía da lección de humildad al mostrar su casa en redes sociales

El actor colombiano Gregorio Pernía subió recientemente un video a Instagram, donde muestra en el lugar que vive junto a su esposa en Piedecuesta, Santander.

En la grabación, Pernía mostró un lugar sin lujos, pero con mucho espacio verde y sin ninguna excentricidad o lujo.

A las afueras de la vivienda del actor, él mostró varios arboles con frutos, entre ellos aguacates, mandarinas y guayabas.

Mientras realizaba el recorrido, hizo reflexiones sobre su estilo vida y los lujos que otros muestran en sus viviendas:

“Son las cosas que uno dice que la vida es más sencilla de lo que parece. Hay cosas hoy en día que no son importantes”, afirmó el actor.

Pernía comentó que, incluso, no tiene un carro último modelo, pues maneja una camioneta que es de 2007.

“No tengo plata y si tuviera $1.000 millones yo no me compraría una camioneta, me daría pena cuando hay gente comiendo mierda y con necesidades (…) me afecta cuando se malgastan las cosas, la opulencia y la soberbia”, afirmó el actor.