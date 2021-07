Instagramer caleña llora tras recibir residencia canadiense

Natalia Perea es una instagramer caleña que como dice ella, "por cosas de la vida" resultó viviendo en Canadá, junto a su pareja que es originario de este país.

Entre llanto, Natalia contó en un video de Instagram a sus fans, quienes la siguen para conocer cómo es vivir en el país norteamericano siendo una migrante colombiana, que luego de un largo proceso obtuvo la residencia canadiense.

El emotivo video de Natalia esta acompañado de un resumen de su vida en este momento en Canadá y su proceso para ser residente.

"Nunca imaginé cómo me sentiría este día. Por alguna razón, sabes que el proceso está avanzando pero crees que ese nunca va a llegar. Y llegó", anotó la caleña tras un largo proceso, según ella, por la pandemia.



"Hace 24 horas recibí una de las mejores llamadas de mi vida 'Congratulations! You are now a permanent resident of Canada!', en español: '¡Felicitaciones! Ahora tú eres residente permanente de Canadá'. y añadió "No puedo describir lo que se siente, finalmente soy también de este país".

La mujer agradeció a su pareja (Sam) por enseñarle mejor el idioma y compartir sus costumbres y cultura que le permitieron integrarse mejor al país.

ESTE ES EL VIDEO DE NATALIA DANDO LA NOTICIA A SUS FANS: