“Te veo perfecta”: El cuerpazo de Nanis Ochoa a días de su duro parto

La reconocida modelo colombiana Nanis Ochoa publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en bikini para mostrar cómo va su recuperación a días de dar a luz a Francesca, su segunda hija, en un parto que tuvo muchas complicaciones.

“No estoy como quiero estar, pero estoy agradecida con mi recuperación post-Parto ya que no he iniciado el ejercicio y aun así he bajado, me ha ayudado mucho alimentar a mi bebé, y mi asesoría con Gabi ha sido clave”, escribió la mujer en su post.

Como se ve en las imágenes, Nanis usa un pequeño bikini de flores y tiene una figura envidiable a pesar de que, como ella misma escribió, no ha comenzado a hacer ejercicio, solo con la alimentación que le ha dado a su bebé, y así reaccionaron sus seguidores.

“Luego cómo quieres estar si yo te veo perfecta”, “estás hermosa”, “regia”, “mientras tu pareces una reina yo parezco una mujer postparto y ni tengo hijos”, “a mí me gustas como sea”, “un bombón de mujer”, “eres demasiado”, “el cuerpower”, “ya quisiera yo tener esas curvas”, entre otros han sido los comentarios que le han hecho a la modelo colombiana.

Cabe recordar que Nanis Ochoa tuvo un duro parto, pues tuvo que enfrentar una cesárea de emergencia y estar internada unos días en la UCI. Ella enfrento el síndrome de Hellp, que es complicación grave de la presión arterial elevada y al momento de la cesárea presentó un shock hemorrágico, por lo que tuvo que recibir transfusión sanguínea.