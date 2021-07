Busca el punto

Christian y Hernando fueron pacientes con cáncer de piel y para este episodio, nos cuentan parte de su proceso, desde su detección hasta la importancia del autocuidado.

Además, María del Rosario Olivera, Directora de BMS Colombia presenta el panorama de la investigación clínica en este campo y la Dra. Carolina Pozzobon, hace recomendaciones especiales para evitar lesiones graves en la piel.

