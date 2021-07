Los Pirineos fueron la criptonita de 'Superman': López se retira del Tour

Miguel Ángel 'Superman' López tuvo una jornada difícil este jueves en la última etapa en los Pirineos del Tour de Francia y aunque el colombiano del Movistar Team aseguró en la meta que poco a poco iba recobrando las buenas sensaciones, se confirmó en las últimas horas que se retira de la carrera francesa.

"Estoy tratando de recuperarme, es un año muy difícil, pero poco a poco voy dando la vuelta al cuerpo y me encuentro cada día mejor. Vamos a ver más adelante, antes no tenía buenas sensaciones, pero espero terminar bien el Tour, descansar y afrontar las otras carreras con nuevas ilusiones", fueron las palabras de 'Superman' al final de la etapa de este jueves.

No obstante, Diario AS confirmó que el colombiano no tomará partida en la etapa 19 de este viernes por decisión del Movistar Team, al parecer con el plan de tener a López en las mejores condiciones para La Vuelta a España.

Es de recordar que Miguel Ángel López no hace parte de la lista de Colombia para los Juegos Olímpicos, aunque es suplente, por lo que una baja de última hora lo haría tomar lugar en la cita olímpica.