¿Qué dice la Coalición de la Esperanza sobre la nueva reforma tributaria?

El Gobierno socializó esta semana los elementos principales de la reforma reforma tributaria que llevará al Congreso el próximo 20 de julio. Luego de esto, varios sectores políticos han venido entregado su opinión sobre el texto se tramitará en el legislativo.



La Coalición de la Esperanza, integrada por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, indicó que “si bien refleja cierta responsabilidad fiscal, no es la verdadera reforma fiscal estructural que necesita el país”.



Agregaron que “el déficit fiscal estructural no se ve afectado, no se aborda el problema de la falta de progresividad de la estructura tributaria, los esfuerzos de austeridad se dejan para después de 2022, y los esfuerzos que se van a hacer en materia de subsidios no son suficientes para paliar los problemas sociales que se enfrentan, en particular el principal drama de la ciudadanía, que es la falta de empleo de calidad”.

También indicaron que en lo anunciado por el Gobierno, se recoge algunos elementos planteados desde la Caolición de la Esperanza hace algún tiempo, concretamente en lo relacionado con el desmonte de algunos beneficios tributarios, que según manifestaron, se entregó la reforma tributaria del año 2019.



“Se confirmó que los beneficios que la reforma tributaria de 2019 otorgó a las empresas eran exagerados, particularmente los referentes a la disminución del impuesto a la renta y la devolución del ICA, aunque quedaros otros, como la devolución del IVA o la exención del IVA a los bienes de capital. Preocupa que la propuesta del Gobierno no haga la elemental justicia de distinguir entre las grandes empresas, por una parte, y las pequeñas y medianas, por la otra. A estas últimas no se les debería aumentar el impuesto de renta”.



Finalmente indicaron que las movilizaciones de los últimos meses tuvieron efectos positivos, pues, aseguran, “frenó la intención inicial del gobierno de hacer tributar de manera regresiva a la clase media y a los más pobres de la sociedad”.