“Esta guisa no evade impuestos”: Epa Colombia habla sobre la DIAN

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se desahogó en sus historias de Instagram y les contó a sus seguidores la experiencia que ha tenido con la DIAN, luego de que funcionarios de esta entidad estuvieran en su negocio.

“Desde que empecé a ser empresaria mi vida cambió y me empezaron a perseguir de una manera increíble. La DIAN me hizo un requerimiento, entraron a mi empresa y quisieron decir que yo era evasora de impuestos. Me enviaron la DIAN, porque si sales adelante te quieren aplastar, y ellos entraron a mi empresa a ver si yo era lavadora de dinero”, comentó la influencer.

Epa Colombia mostró en su video los documentos con los que sustenta que está al día con sus obligaciones tributarias y que ella siempre asumió el pago del IVA de sus productos, pues no quería irse a la cárcel.

“Empezaron a decir es que Epa ya tiene tres carros, tiene peluquerías, tiene distribuidoras, aplastémosla porque debe estar lavando dinero o evadiendo impuestos; mira tú evasora. ¿Sabes la suma tan absurda que le pagué a la DIAN? No te la imaginas, pero con eso me hubiera podido comprar dos casas en mi barrio”, comentó la mujer.

“Miren que esta ñera, esta guisa, no evade impuestos. Yo asumí el 19% de los productos que me compraban. Decidí mostrarles porque ustedes me cambiaron la vida; síganme recomendando”, finalizó Epa Colombia su desahogo.

Es de conocimiento público que Epa Colombia ha tenido bastantes inconvenientes con sus negocios, primero con el Invima, por no tener registrados sus productos, luego hubo acusaciones de personas que señalaron que el producto de la mujer les dañó el cabello y a pesar del eco que hicieron por redes sociales, no pudieron demeritar la keratina de la influencer; y ahora le surge otro inconveniente.