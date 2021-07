Chris Skinner es conocido como una de las personas más influyentes en tecnología y como comentarista independiente sobre los mercados financieros y fintech a través de su blog, Finanser.com. Su último libro (¡decimosexto!) Se llama Doing Digital y comparte las lecciones de la transformación digital aprendidas a través de entrevistas con BBVA, China Merchants Bank, DBS, ING y JPMorgan Chase. ValueWeb describe el impacto de Fintech y cómo las tecnologías móviles y blockchain están cambiando la faz de las finanzas en la construcción de una Internet de valor.

En su trabajo diario, es CEO de Finanser Ltd, una firma de investigación y medios de comunicación centrada en FinTech y el futuro de las finanzas. También es presidente de Nordic Future Innovation, director no ejecutivo de la consultora FinTech 11: FS y miembro de los consejos asesores de muchas empresas financieras y de tecnología financiera. Ha sido votado como una de las personas más influyentes en la banca por The Financial Brand (así como uno de los mejores blogs), un FinTech Titan (Next Bank), uno de los Fintech Leaders que debes seguir (City AM, Deluxe y Jax Finance), una de las 5 personas más influyentes en la lista de líderes en seguridad de la información de BankInfoSecurity, así como una de las 40 personas más influyentes en tecnología financiera según Financial News del Wall Street Journal y Thomson Reuters.

Recientemente ha sido elegido como Cambiador del Año y Asesor de Mercados Financieros del Año por Finance Monthly, CEO del Año por la Revista CV, Orador del Año de FinTech por TMT Global y ha sido asesor de la Casa Blanca, el Banco Mundial. y el Foro Económico Mundial.

Tenemos una entrevista excepcional sobre lo que está ocurriendo en el sistema financiero mundial y el futuro de la Banca. Espero que lo disfruten!! Grandes Aprendizajes!! Espero que lo disfruten.

