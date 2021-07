Esta noche demolerán el edificio Surfside en Miami

La Alcaldesa del Condado de Miami-Dade Daniella Levine, indicó que hoy entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana se llevará a cabo la demolición de lo que queda del edificio Surfside, con la esperanza de acelerar la búsqueda de las 121 personas entre ellas argentinos, chilenos, colombianos, cubanos y venezolanos, que siguen sin ser localizados después del desastre y que se encuentra interrumpido desde este sábado.

Según las autoridades, la estructura va a ser derribada con explosivos para evitar que caiga de manera descontrolada con los vientos y lluvias que se espera produzca la tormenta tropical Elsa al acercarse al sur de Florida probablemente a partir de mañana por la noche, por lo que le piden a los residentes que viven cerca de la zona, permanecer en sus casas y cerrar muy bien todas las ventanas.

En cuanto a las preocupaciones de los ocupantes de este edificio por sus mascotas, la alcaldesa señaló que no hay animales en el edificio.

“Desde el primer momento he convertido en una prioridad realizar la búsqueda de todos los animales dentro del edificio, después de tres jornadas de búsqueda, me han notificado que no que no queda ningún animal en el edificio”

El derrumbe deja hasta ahora cerca de 30 muertos. La última víctima identificada fue David Eipstein de 58 años.