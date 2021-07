Nico Parker será la hija de Joel en la serie de The Last of Us de HBO

HBO ya está preparando la serie de The Last of Us, adaptación del exitoso videojuego. Pedro Pascal dará vida al protagonista, Joel, cuya hija será interpretada por Nico Parker.

Sarah es el nombre del personaje de Parker, conocida por su aparición en la versión live-action de 'Dumbo'. La joven de 16 años se une así a los ya confirmados Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Merle Dandridge como Marlene.

The Last of Us tiene lugar 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente, es contratado para sacar a Ellie, de 14 años, de una zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

La adaptación de HBO cubrirá los eventos del primer videojuego, mientras que la segunda entrega podría ser fuente de material para continuar la ficción en caso de que renueve por más temporadas. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la producción. Se espera que el rodaje comience este mes de julio y se alargue hasta 2022.

Kantemir Balagov dirigirá el episodio piloto de The Last Of Us, serie creada por Neil Druckmann y Craig Mazin. Jasmila *banic y Ali Abbas también dirigirán varios capítulos.