En video quedó registrado un presunto intento de violación contra una mujer

Un momento de terror vivió Sara Quintero, una joven universitaria quien se encontraba grabando un video para sus estudios académicos en su casa, en Apartadó (Antioquia), cuando fue sorprendida por un sujeto que ingresó a la residencia sin su consentimiento y comenzó a intimidarla con un objeto corto punzante.

“¿Qué le pasa, por qué está aquí?, yo no voy a hacerle nada, me voy a quedar aquí quieta, mire que yo estoy estudiando, ¿cómo que me acueste?, qué me va a hacer”, son las primeras expresiones que se escuchan de la víctima antes de que el hombre le tape la boca.

Como la mujer estaba haciendo un video, la cámara quedó encendida, grabando todo lo que tuvo que vivir. Aunque no se escucha lo que este individuo le dice a la mujer, si se puede observar el rostro de angustia de la joven, quien le dice que se lleve todo, pero que no le haga nada.

Durante esos terroríficos minutos, Sara forcejea con el agresor y ella le dice que por qué la quiere violar. Cuando logra zafarse del individuo, comienza a gritar pidiendo auxilio y escapa del lugar. El sujeto escapó, pero según las autoridades, fue capturado.

El coronel Giovanny Puentes, comandante de la Policía de Urabá –Antioquia- declaró que este joven tiene 22 años y, recientemente, había salido de un centro psiquiátrico. La joven espera que se haga justicia y su agresor pague por lo que le hizo.