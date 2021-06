"Qué cuerpazo", le dicen a Emily Ratajkowski tras su embarazo

Esta semana, la actriz y modelo estadounidense Emily Ratajkowski dejó claro que para ella no es excusa tener un hijo para tener un cuerpo armónico.

La modelo nacida en Reino Unido publicó una serie de fotografías bastante elegantes y sensuales en las que se le va con unos pantis y guantes con estampado de flores, es decir, con poca ropa.

Cabe destacar que la coestrella de cinta We Are Your Friends, con Zac Efron, tuvo a su primer hijo Sylvester Apollo Bear hace aproximadamente 4 meses (en marzo 8 de 2021).

Con solo 4 días de publicación, las fotografías tienen más un millón de likes en Instagram. Sin contar los cientos de mensajes halagadora para esta ahora empresaria.