Falleció Joanne Linville, actriz de Star Trek y 'La dimensión desconocida'

Joanne Linville, actriz conocida por haber aparecido en series tan populares como Star Trek o La dimensión desconocida, ha fallecido a los 93 años.

Variety dio la noticia de su fallecimiento, que tuvo lugar el domingo 20 de junio en Los Ángeles. "Linville vivió una vida plena. Una cuyo espíritu, pasión por el arte y la vida fue una inspiración para todos los que tuvieron el placer de conocerla", aseguró su agente a través de un comunicado.

Nacida el 15 de enero de 1928 en Bakersfield (California), Linville fue la primera mujer en dar vida a una comandante romulana en la serie original de Star Trek. Debutó como actriz en la película El desfiladero del cobre y se convirtió en un rostro habitual de la televisión, apareciendo en episodios de ficciones como Alfred Hitchcock presenta, La dimensión desconocida, El fugitivo, Hawai 5-0, Colombo, Barnaby Jones, Dinastía o Los ángeles de Charlie.

En la gran pantalla tuvo la oportunidad de trabajar con Barbra Streisand y Kris Kristofferson en Ha nacido una estrella, cinta en la que dio vida a Freddie; además de compartir planos con Burt Lancaster y Alain Delon en Scorpio. La diosa, Los ídolos también aman o Extraña seducción son algunos de los largometrajes en los que participó. Su último trabajo data del año 2016, cuando apareció en un capítulo de Starship Excelsior.

Linville también se dedicó a la enseñanza y creó una escuela de interpretación junto con su maestra, Stella Adler. También escribió un libro titulado Seven Steps to an Acting Craft.