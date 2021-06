Totalmente desnuda: Laura Tobón desafió la censura en Instagram

La presentadora y modelo Laura Tobón puso a prueba la censura en Instagram con una fotografía bastante sugestiva en esta red social.

Tobón publicó una instantánea a blanco y negro en la que se le ve en un baño totalmente desnuda. Algunos cibernautas afirmaron que "cubrió lo necesario" en este post.

Laura acompañó su publicación con el siguiente mensaje, dirigido sobre todo a las mujeres:

"No olvides que tu cuerpo no es tu enemigo, no es un 'objeto que uso' que se repara cuando se daña. Es tu templo, es tu hogar del que no puedes escapar, valóralo, cuídalo y ámalo", afirmó la modelo.

La publicación (que tiene aproximadamente un día) ya superó los 40.000 likes en Instagram. Eso si, sin contar las decenas de cometarios de elogio hacia la presentadora colombiana.