Por falta de trámite se hunde proyecto que ratificaba el acuerdo de Escazú

El proyecto que buscaba ratificar el acuerdo de Escazú se hundió, por falta de trámite, en las Comisiones Segundas Conjuntas del Congreso. La iniciativa, que tenía mensaje de urgencia y que debía ser votada máximo este domingo 20 de junio, pese al llamado de diferentes sectores para que se aprobara, no surtió ningún debate en esa corporación.



“Después de dilatar por meses la ratificación del Acuerdo de Escazú, lo que ha ocurrido es que el uribismo logró, a través de maniobras dilatorias, que no se votara en las Comisiones Segundas Conjuntas del Senado y la Cámara esa ratificación. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que se ha hundido o se ha archivado esa importante iniciativa y lo que eso demuestra sencillamente es que no hay ninguna voluntad de proteger el medio ambiente por parte ni del presidente ni, ni del Gobierno, ni de sus bancadas en el Congreso”, explicó el senador Iván Cepeda.

También cuestionó que no se haya incluido el proyecto en las sesiones extraordinarias que el Gobierno convocó para este lunes 21 y martes 22.

“Tampoco ha incluido la ratificación del acuerdo en el periodo de sesiones extraordinarias que tendrá lugar en los próximos días, lo cual también es otra demostración de esa falta de voluntad”.

Los sectores de oposición criticaron que el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Juan David Vélez, no haya anunciado para este domingo el proyecto.

El Acuerdo de Escazú busca garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, proteger a los lideres y garantizar el derecho a la información y la participación en la toma de decisiones ambientales.