Jessica Cediel reveló cuánto tiempo lleva sin hacer "el delicioso"

Jessica Cediel siempre se ha sincerado con sus fans en su intimidad, y esta no fue la excepción. La hermosa modelo y presentadora habló con la revista Álo de cuánto lleva sin tener relaciones sexuales y el porqué de su abstinencia (que no es por la pandemia).

“(...) más de un año y medio en abstinencia, a veces me dan ganas de caminar por las paredes, pero después respiro, pienso en mí y se me pasa”, contó la modelo sobre su inexistente vida sexual en este momento.

Sobre por qué tomó esa decisión de no tener sexo solo por hacerlo, esto respondió la hermosa mujer:

“En lugar de estar con alguien por estar, por una necesidad física de sexo, prefiero estar con alguien por amor (...) ese es el punto, no me ganan. Puedo estar así, al borde de quemarme, pero no, me respeto, y ha sido por eso, por el amor propio”, afirmó Jessica.

Cediel también fue sincera del porqué no ha tenido una relación sentimental últimamente:

“Siento que no estoy preparada para una relación, tengo el corazón muy prevenido, cerrado, maltratado. Siento que no tengo el corazón sano, hasta que no lo sane no voy a estar disponible para ver una persona que llegue a mi vida. La paz y la tranquilidad que me dan estar soltera no la cambio por nada", afirmó.

Y es que no es la primera vez que la modelo le cierra las puertas al amor, recientemente aclaró en su Instagram que no tiene "arrocitos en bajo", ni está" recibiendo hojas de vida":