Rafael Benítez, muy cerca de firmar con el Everton de James

Una misma cadena con tres personajes podría producirse en Everton, luego de que se presentara en el Real Madrid en 2015, ya que el entrenador español Rafa Benítez, estaría muy cerca de firmar por el equipo inglés luego de que Carlo Ancelotti dejara el cargo y regresara al conjunto 'merengue'.

Hace seis años, cuando el entrenador italiano dejó de ser el técnico del Real Madrid en su primer ciclo, su reemplazo fue Rafael Benítez. Ahora, con el regreso de Ancelotti al conjunto blanco tras dejar el Everton, el principal candidato a ocupar ese banquillo es el DT español y estaría muy cerca de concretarse, según Sky Sports.

El tercer personaje es James Rodríguez, que en una situación muy idéntica, firmó por el equipo donde estaba Ancelotti y un año después el italiano dejó huérfano al colombiano. Pasó en 2015 con el Real Madrid y en 2021 con el Everton.

No obstante, Rafa Benítez y el goleador del Mundial 2014 no tuvieron una estrecha relación en el Real Madrid. De hecho, desde entonces, el futbolista colombiano no volvió a demostrar un rendimiento superlativo, como el que lo llevó a fichar por uno de los mejores equipos del mundo.

Rafael Benítez, ya dirigió en Liverpool, pero al conjunto que tiene como nombre el de la ciudad inglesa en el periodo comprendido entre 2004 y 2010. La última experiencia del español fue en el Dalian Yifang de China, club con el que finalizó su vínculo en enero del presente año. Mientras que en la Premier League, donde también ha entrenado al Chelsea, su último paso fue hace dos años, por el Newcastle.

En el palmarés del entrenador español relucen la Champions League conquistada con el Liverpool en 2005, la Europa League con el Chelsea en 2013, dos Ligas de España con el Valencia en 2002 y 2004, entre otros trofeos logrados.