Luis Muriel: "Hay unión y eso se ve reflejado en los momentos adversos"

Luis Fernando Muriel y William Tesillo, jugadores de la Selección Colombia, brindaron una rueda de prensa desde Brasil previo al partido contra Venezuela del próximo jueves en el marco de la segunda fecha de la Copa América.

Muriel, que no vio minutos en el juego del debut ante Ecuador, destacó que se siente cómodo con cualquier delantero en el frente de ataque, resaltando su movilidad.

"Puedo jugar con cualquier delantero de los que están acá. Yo tengo esa movilidad de tirarme atrás o en una banda. Tenemos varias alternativas, siempre a disposición del Profe. He cambiado de posiciones, jugando en el 4-3-3 jugaba de extremo, ahora con este 4-4-2 tengo más libertad de movimiento, me puedo asociar más y creo que lo he aprovechado. Es la posición natural mía", dijo.

Respecto al papel de la Selección Colombia en este evento continental, recalcó que la prioridad será encontrar el equipo ideal, aunque también se piensa en ser campeones.

"Esta Copa nos sirve para probar, ver diferentes alternativas para ir encontrando un equipo ideal. Nosotros tenemos un compromiso muy grande de siempre dar lo mejor, sin importar quien esté en el campo. Queremos hacer una gran Copa América, queremos ganar. Por qué no pensar en ser campeones, no vinimos a pasear. Jugaremos cada partido para ganar", señaló.

Así mismo, el futbolista del Atalanta hizo énfasis en la unión del equipo, con un ambiente lleno de compañerismo dentro de la Selección.

"El mensaje es claro; independientemente de quien esté en el campo y sin importar en la posición en la que estemos es de apoyar. Darle confianza a los que estén jugando. Compañerismo es lo que queremos. Yo creo que el ambiente se ve reflejado cuando hemos tenido resultados adversos, porque ahí hemos visto mucha unión del equipo", precisó.

William Tesillo, futbolista del León de México y quien se viene desempeñando en el puesto de lateral izquierdo, se refirió a la lesión de Yairo Moreno y al que ocupará ese lugar en la convocatoria, Frank Fabra.

"Lastimosamente se lesionó Yairo, le deseo una pronta recuperación. Todos conocemos la calidad de Fabra, el trabajo que ha hecho con Boca es muy bueno. Es bueno que el Profe tenga alternativas. La llegada de él va a sumar mucho. Tenemos diferentes características. Siempre debemos estar todos a disposición y apoyar al que le toque jugar", destacó.

Por último, el defensor habló del pedido que hace el entrenador Reinaldo Rueda a todo el equipo.

"Lo que nos pide el Profe es sacar el cero en el arco. Contra Perú y Ecuador hicimos buenos partidos en la zona defensiva, contra Argentina nos costó el arranque. Tratamos de llevar una idea colectiva. Buscamos tener la pelota la mayoría del tiempo. Tener estos partidos nos sirve para aplicar las ideas que quiere el Profe", finalizó.