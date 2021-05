Orden de arresto contra Marilyn Manson por agresión a reportera

La Policía de estado de Nuevo Hampshire ha emitido una orden judicial de arresto contra el cantante Marilyn Manson por agresión, en relación con un incidente con una reportera de TV en un concierto en agosto de 2019, informaron este miércoles los medios estadounidenses.

La policía indicó este martes que la orden lleva en vigor desde octubre de 2019, pero señaló que pese a las repetidas notificaciones a Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, el cantante no ha regresado a ese estado a hacer frente a los cargos por dos delitos menores.



La nota policial publicada en Facebook remarcó que la emisión de esa orden no "es una presunción de culpabilidad" y que los cargos no "son por delitos de carácter sexual", dado que Warner ha enfrentado varias acusaciones al respecto recientemente.



Los cargos podrían acarrear cada uno una multa de 2.000 dólares y hasta un año de cárcel.



Por su parte, el abogado del músico, Howard King, señaló en un comunicado enviado a la revista People que no es un "secreto" que "a Manson le gusta ser provocador en escena".



Manson, de 52 años, es una de las grandes estrellas del metal y del lado más siniestro del rock en las últimas décadas, con éxitos como "Sweet Dreams" y "The Beautiful People".



Según explicó King, el cargo contra Manson se presentó a raíz de la demanda que puso una camarógrafa por recibir en el brazo un escupitajo del cantante. Pidieron "pruebas de los daños" y "nunca" obtuvieron respuesta, añadió.



Para el abogado, toda la demanda es "absurda", pero agregó que "cooperarán" con las autoridades.



Manson enfrenta, por otro lado, acusaciones de abusos sexuales por la actriz Evan Rachel Wood, quien fuera su pareja durante un tiempo, y por otras cuatro mujeres.



El cantante negó estas acusaciones por considerarlas "horribles distorsiones de la realidad" y sostuvo además que todas sus relaciones íntimas fueron "consentidas".