Sergio Ramos: "Después de unos meses jodidos, se une la Eurocopa"

El técnico de la Selección de España, Luis Enrique, hizo oficial la lista de convocados para enfrentar la Eurocopa desde el próximo 11 de junio hasta el 11 de julio, con la gran ausencia de Sergio Ramos, el mítico capitán de 'La Roja'.

Con apenas seis partidos jugados desde el pasado 9 de enero, Sergio Ramos encabezó la lista de ausentes de España para la Eurocopa, dejando además como precedente que es la primera vez en fase final que ningún jugador del Real Madrid es llamado

"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere", dijo Sergio Ramos a través de sus redes sociales.

No obstante, el capitán de la Casa Blanca y de La Roja apuntó que en ese caso era de esperarse, más cuando las lesiones han tomado más protagonismo en su temporada que su fútbol.

"Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España, pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", dijo el capitán.

A su vez, el técnico de la Selección Española aseguró que le informó la decisión a Ramos con antelación, sobre todo por lo que él significa para el equipo de su país.

"No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar, he hablado con él, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado a máximo nivel, que siempre ha ayudado a la selección y lo puede volver a hacer en futuro", añadió Luis Enrique.

"Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre Viva España y Hala Madrid!", finalizó Ramos.