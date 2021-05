Sorpresa en el Congreso tras la renuncia del Alto Comisionado para la Paz

Tras la renuncia de Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz y delegado para negociar con el Comité del Paro Nacional, varios sectores políticos se mostraron sorprendidos por la decisión.

La reacción de Edward Rodríguez, representante a la cámara del Centro Democrático, fue sorpresiva debido al momento crítico en el que Ceballos presentó la renuncia: “Pues uno queda sorprendido, yo hablé con Ceballos hace un par de días, no tenía pues ningún conocimiento al respecto de la renuncia, le pregunté al Ministro del Interior y me dice que eso se venía trabajando desde el mes de diciembre, pero pues se queda uno con esa incógnita, por qué se meten en camisas de 11 varas cuando dejan de pronto al gobierno abandonado, eso me deja preocupado”.

Angélica Lozano, de la Alianza Verde, señaló que a esta historia le hacen falta algunas piezas: “Lo más importante es muy bueno que salga Ceballos porque hizo muy mal su trabajo durante estos tres años, su cargo es el Comisionado de Paz y este gobierno ha burlado el Acuerdo de Paz, luego yo celebro la salida, nada personal, es de su labor, y esa entrevista es una locura, primero un particular no puede tener exploraciones con el ELN, y el señor Uribe es un particular, esto viola la ley”.

Respecto a quién debe asumir de ahora en adelante esa vocería frente a la negociación del Paro, Roy Barreras señaló que, este asunto tiene dos facetas: “La primera es asombrosos que haya una improvisación, que el país no entiende, a propósito de poner enfrente de semejante crisis social, a alguien que se sabía que se iba a ir, esas improvisaciones son inexplicables, pero los colombianos lo que queremos es que tenga éxito esa mesa de diálogo de negociación entre el Gobierno y el Comité del Paro, esta crisis, porque el país no puede seguir paralizado, entonces viéndolo desde la perspectiva positiva, es una buena noticia, porque no ha facilitado ninguna decisión a ningún conflicto, entonces se necesita a una persona más conciliadora, el otro asunto tiene que ver con la tarea de fondo desastrosa. Él se ganó el apelativo de Alto Comisionado para la guerra, hace 17 días le sugerimos públicamente que no era él el mejor mediador, le dijimos al Gobierno, que pensara en otra persona, el Gobierno se demoró, pero valoro que está corrigiendo esas labores”.

Armando Benedetti, por su parte, señaló que lo que está sucediendo con Ceballos es una pelea interna: “Ceballos aspiraba estar en el gabinete, y se da cuenta que no va a estar en el gabinete y se va, Ceballos, ni el Gobierno, ni el próximo Comisionado que venga, que estoy seguro que no lo habrá, le interesa para nada la paz, la renuncia de Ceballos no tiene nada que ver con el Paro, Ceballos aspiraba llegar a un ministerio y hoy no está clasificando y se va”.