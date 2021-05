Enzo Pérez, orgulloso: "Mañana se va a hablar mucho de este partido"

Enzo Pérez, el mediocampista de River Plate que debió jugar los 90 minutos como arquero improvisado ante la serie de bajas por Covid en el plantel 'millonario', consideró que "mañana se va a hablar mucho de este partido", que su equipo le ganó 2-1 al colombiano Santa Fe en la Copa Libertadores 2021.

Aunque participó poco en el juego, y jugó lesionado por una contractura, Enzo Pérez se convirtió en la imagen de un River que se sobrepuso a todas las adversidades, y consiguió ganar un partido con un arquero fuera de contexto, dos debutantes juveniles y sin suplentes para quedar a un paso de la clasificación.

"Mis compañeros arqueros me escribieron, y estuve preguntando algunas cosas también. Ayer (el martes) estuvimos practicando y el preparador (de arqueros) estuvo dándome algunos consejos", contó Pérez apenas concluyó el encuentro en el estadio Monumental, en el que 'debutó' como arquero a los 35 años.

"Me dijeron que siempre tratara de enfocarme en el punto penal y que cuando iba la pelota a los costados caminara en diagonal, pero con la adrenalina que tenía, me perdía un poco y me fijaba siempre en el punto del penal", agregó el volante.

"Hablar del partido mucho no tiene sentido por lo que hemos vivido en este tiempo, por lo que tuvimos que padecer por culpa del Covid. Rescato el corazón, la hombría y la personalidad de los chicos que jugaron hoy, y los que demostraron el fin de semana pasado en la cancha de Boca, que debutaron muchos chicos también y nos ayudaron a hacer un buen partido", expresó.

"Todavía no caigo mucho en todo lo que hemos pasado. Me enfoqué solamente en tratar de ayudar al equipo, ahora que terminó supongo que mañana se va a hablar mucho de este partido", finalizó el experimentado volante.