Comesaña: “A Quintero, por estar en China, no se le olvida jugar fútbol”

Julio Comesaña, ex técnico de Junior de Barranquilla y quien tuvo un paso por Selección Colombia como asistente, dio su opinión en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre la primera convocatoria que hizo el entrenador Reinaldo Rueda de cara a los partidos de Eliminatorias ante Perú y Argentina.

En primera instancia, Comesaña habló de las variantes que va a tener el entrenador del combinado nacional con los jugadores a los que citó para estos partidos.

Le puede interesar:

"Lógicamente porque me interesa estuve viendo la lista. Miré la polifuncionalidad de los futbolistas que están convocados, toda la posibilidad de variantes que le dan al entrenador. A Reinaldo como es colombiano lo subestimamos, es un hombre al que hay que mirar qué clase de personas es primero".

"Reinaldo no es hablador, se mantiene siempre con un perfil bajo. Mucha gente se puede confundir, porque no anda peleando, pero es un hombre con carácter y muy bien acompañado con Bernardo (Redín). Tienen experiencia, tienen recorrido y piensan como colombianos, interpretan el pensamiento por un determinado tipo de fútbol de los colombianos. Yo creo que el margen de error se achica", añadió respecto a Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico.

El ex entrenador del Junior y campeón del fútbol colombiano aseguró que no le sorprendió la convocatoria.

"A mucha gente le sorprendió la convocatoria, a mí no. No digo que está bien ni mal. Lo que más me agrada de esto es que hay una persona a la que no hay que explicarle qué es Colombia ni nuestro futbol. Mucho mejor que se tenga a alguien con experiencia", expresó.

Por último, habló sobre jugadores que vienen de ligas que poco son tenidas en cuenta como Juan Fernando Quintero, quien milita en la Superliga China.

"Me he cansado de escuchar en este país que Juan Fernando Quintero tiene que estar en la Selección, que no tienen que dejarlo afuera; ahora lo llaman y dicen que para qué lo llama si está en la China. Yo creo que por estar en la China no se le va a olvidar jugar al fútbol. Si Reinaldo lo cita es porque piensa utilizarlo", finalizó.