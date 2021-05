Entre lágrimas, Egan Bernal tras ganar la Etapa 9: "No lo puedo creer"

Egan Bernal no ocultó su emoción absoluta tras vencer en la Etapa 9 del Giro de Italia este domingo, en una jornada que lo retó en la montaña y fue hasta el último tramo cuando atacó para quedarse con la victoria y, a su vez, con la maglia rosa.

Entre lágrimas, el ciclista colombiano le agradeció a su equipo por empujarlo a atacar en la etapa de este domingo, donde ni siquiera él creía que podía ganar.

"Todavía no lo puedo creer, es mi primera victoria en una grande y he hecho muchos sacrificios para estar en esta posición. Estoy muy feliz", dijo.

Para Bernal, esta victoria se convierte en una de las más importantes de su carrera, pues es la primera vez que gana una etapa en una de las tres grandes carreras de ciclismo.

"No lo puedo creer, en serio, creo que han pasado muchas cosas para llegar acá y falta mucho del Giro, pero creo que esta victoria y el tener la maglia rosa, así sea por un día, vale la pena todo", aseguró, en medio de las lágrimas.

Sin embargo, destacó que él mismo no pensó que podía quedarse con la victoria de etapa este domingo, pero fueron sus compañeros de equipo quienes lo empujaron a atacar y vencer, y a su vez quedarse con la camiseta rosa.

"Estaba pensando que lo tenía que hacer hoy, no estaba seguro si podía ganar, lo hice más por mis compañeros de equipo, me dieron mucha confianza, no estaba seguro, pero ellos me dijeron que lo podía hacer, que tomaban la responsabilidad para mí. Esta victoria es para ellos", comentó.