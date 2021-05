Conservadores piden el archivo del proyecto de reforma a la salud

En las Comisiones Séptimas del Congreso se está tramitando el proyecto de reforma a la salud, el cual tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional. La iniciativa tiene varios reparos y en los últimos días ha ido perdiendo respaldos políticos.



El Partido Conservador, a través de un comunicado, pidió que se archive la iniciativa por qué consideran que “no es el momento para tramitar una reforma a la salud. En el contexto nacional hay un sentir de desconfianza hacia este tipo de reformas”.



“Teniendo en cuenta estas circunstancias, solicitamos a los senadores y representantes de las comisiones séptimas conjuntas, votar el archivo del proyecto de ley No. 010 de 2020 Senado - No. 425 de 2020 Cámara, el cual está acompañado de mensaje de urgencia”, agrega el documento.



Esa colectividad puso sobre la mesa varias propuestas, tales como el giro directo a prestadores, terminar con la tercerización del Talento Humano en la Salud, garantizar la calidad en los servicios y fortalecer la red pública hospitalaria.



“Hacemos un llamado a las distintas bancadas del Congreso de la República para que, mediante el diálogo, participación y concertación con los distintos gremios y asociaciones médicas, se construya una reforma estructural que responda a las actuales dificultades del sistema de salud”, agrega la carta.



La solicitud de archivo realizada por el Partido Conservador, se suma al no respaldo de otros sectores como la U y de representantes a la Cámara del Partido Liberal.