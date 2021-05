Es injusto señalar al que se expresa pacíficamente como un vándalo: Duque

El presidente Iván Duque durante un encuentro que sostuvo con jóvenes de todo el país, expresó su rechazo a toda forma de violencia y a la estigmatizacion de quienes salen a protestar de manera pacífica.

"Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o como un terrorista o cómo un criminal; eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la Fuerza Pública", dijo Duque.



El mandatario aseguró que ha tenido postura clara “de cero tolerancia a cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la constitución y la ley”.

El pronunciamiento del mandatario se da en medio de las movilizaciones que se están desarrollando este miércoles 12 de mayo en diferentes regiones del territorio colombiano.