Coalición de la Esperanza no asistirá a reunión en Palacio

Para este martes 4 de mayo estaba prevista una reunión entre el presidente Iván Duque y la denominada Coalición de la Esperanza, sin embargo, los integrantes de esta anunciaron que no asistirán al encuentro porque dada la crisis que afronta el país, no es el momento de hablar sobre la reforma tributaria.



“ En mi caso personal yo creo que tenemos el deber de colaborar con Colombia en un marco de oposición al Gobierno, pero creando puentes para discutir. Pero no es el día hoy para hablar de reforma tributaria, hoy lo que podemos decirle desde de aquí al Gobierno es: hay que controlar la situación. Creo que los marchantes deben cuidarse, y abrir un diálogo con muchos sectores, comenzando por quienes han promovido el paro”, indicó Humberto de la Calle.



La Coalición de la Esperanza está conformada por Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galan, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo e integrantes de la Alianza Verde. Este grupo de líderes políticos le envió una carta al presidente Iván Duque en la que propusieron un plan de emergencia social y un diálogo social amplio.



El Gobierno se reunió el pasado lunes con partidos como el Centro Democrático, la U, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, todos estos hacen parte de la coalición de Gobierno. Los diálogos que empezó el presidente Iván Duque buscan abordar temas de la agenda nacional y empezar a construir el nuevo proyecto de reforma tributaria.