A sanción presidencial proyecto que prohíbe castigo físico contra menores

La plenaria del Senado aprobó con 81 votos a favor y 1 en contra el informe de conciliación del proyecto de ley que prohíbe el castigo físico como método de corrección de los menores de edad.

“Se establece el buen trato como derecho para los niños, se establece la política pública que va a contribuir a que culturalmente cambie nuestro país y las familias conozcan métodos distintos al castigo físico en los modelos de corrección a los niños. Se da garantía de establecer la facultad de corrección que tienen los padres sobre los niños, los papás pueden seguir corrigiendo a sus hijos, sólo que tienen un límite: no más cachetadas...”, indicó el representante y autor, Harry González.

El represente Julián Peinado destacó el aval que el Congreso de la República le dio a esta iniciativa. Manifestó que se trata de una iniciativa que “protegerá a más de 16 millones de niños, niñas y adolescentes, y a las generaciones futuras entendiendo que lo que se quiere formar es una sociedad más pacífica que no recurra a la violencia como un método de resolución de sus problemas, de sus conflictos. Es una ley que no es sancionatoria, no es penal, ningún papá se va a ir a la cárcel por esta ley, es una ley pedagógica que compromete al Estado colombiano a hacer un acompañamiento en los procesos de crianza, sin influir en el sistema de valores”

Al proyecto, tras culminar su trámite en el Congreso, sólo le resta la firma del presidente Iván Duque para entrar en vigencia.