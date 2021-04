Estos son los principales ganadores de los Óscar 2021

Los miembros de la Academia de la Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, escogieron a los ganadores de la edición número 93 de los premios Oscar, que se realizó en el Teatro Dolby de Los Ángeles y por pandemia del Covid-19 se asistió de forma mixta, unos en casa y otros en el Teatro.

Chloé Zhao se convirtió el domingo en la segunda mujer en ganar el Óscar a la mejor dirección por su película "Nomadland", en una peculiar gala en la era de la pandemia que marca la noche más importante de Hollywood.

La ceremonia avanzó sin sorpresas, pero con algunos cambios en el orden de entrega de algunos galardones, que este año constó de 23 categorías.

Los ganadores son:

· Mejor película

Nomadland

· Mejor dirección

Chloé Zhao (Nomadland)

· Mejor actor protagonista

Antohony Hopkins (The Father)

· Mejor actriz protagonista

Frances McDormand (Nomadland)

· Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

· Mejor actriz de reparto

Yuh Jung Youn (Minari)

· Mejor guion original

Una joven prometedora

· Mejor guion adaptado

The Father

· Mejor montaje

Sound of metal

· Mejor película internacional

Otra ronda (Dinamarca)

· Mejor película de animación

Soul

· Mejor documental

Mi maestro el pulpo

· Mejor cortometraje documental

Colette

· Mejor diseño de producción

Mank

· Mejor canción original

Fight for you (Judas and the black messiah)

· Mejores efectos especiales

Tenet

· Mejor maquillaje y peinado

La madre del blues

· Mejor cinematografía

Mank

· Mejor cortometraje de ficción

Two distant strangers

· Mejor cortometraje animado

If Anything Happens I Love You

· Mejor vestuario

Ma Raine's Black Bottom

· Mejor banda sonora

Soul

· Mejor sonido

Sound of metal

La Academia rindió un homenaje a aquellos de la industria del entretenimiento que fallecieron el año pasado en donde destacamos a Christopher Plummer, Ennio Morricone, Sean Connery y Chadwick Boseman.