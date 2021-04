¿Quién mató a Sara?: segunda temporada y otros estrenos de Netflix en mayo

Netflix sigue dando pelea con otras plataformas de streaming por conseguir la mayor cantidad de suscriptores. Ahora bien, en medio del auge de esta nueva forma de entretenimiento, dio a conocer el listado de títulos que se incorporan para el mes de mayo con algunas novedades.

SERIES

Dentro de las nuevas series se destaca el estreno del 7 de mayo con ‘El legado de Júpiter’, donde los superhéroes son los protagonistas, basado en las creaciones de Mark Millar y Frank Quitely que hace parte del mundo del cómic desde 2013, donde la primera generación de superhéroes debe traspasar la responsabilidad a sus hijos, pero las las reglas ya no son las mismas y las cosas se ponen tensas.

Para quienes siguen la serie basada en la famosa cantante de música tex-mex, 'Selena', la segunda parte de la primera temporada estará disponible a partir del 4 de mayo, mientras que la tercera temporada de la comedia dramática ‘El método Kominsky’ llega a la plataforma a partir del 28 de mayo, con las historias de un viejo actor que sigue en búsqueda del brillo en Hollywood.

La espera de dos años ha terminado para los seguidores de la serie animada ‘Love, Death & Robots’, pues su segunda temporada estará disponible a partir del 14 de mayo con sus historias provocadoras que van desde aventuras en planetas lejanos hasta encuentros extraños cerca de casa.

El 19 de mayo llega la segunda temporada de la serie de moda en la plataforma, ‘¿Quién mató a Sara?’, una producción mexicana protagonizada por el actor colombiano Manolo Cardona, que a la fecha, suma más de 55 millones de visualizaciones en el mundo.

PELÍCULAS

Son 20 las películas, de distintas épocas que serán estrenadas en la plataforma a lo largo del mes de mayo.

Sin duda, uno de los estrenos más esperados del mes será ‘El baile de los 41’ el 12 de mayo, siendo una producción mexicana protagonizada por Alfonso Herrera y basada en la historia real de un congresista gay que se casa con la hija del presidente de México, pero se involucra con un joven en un bar clandestino y se desata un escándalo.

Protagonizada por Amy Adams, el 14 de marzo estará disponible ‘La mujer en la ventana’, con la historia de una mujer atrapada en casa, quien sufre de agorafobia, una enfermedad en aumento en medio de la actual pandemia.

El 7 de mayo estará ‘Monstruo’, donde un talentoso adolescente implicado en un robo que acabó en homicidio debe luchar por demostrar su inocencia contra un sistema judicial que ya lo considera culpable. Mientras que el día 21 será para ‘El ejército de los muertos’, donde tras una aparición de zombis en Las Vegas, un grupo de mercenarios lo arriesga todo y se aventura al área de cuarentena para llevar a cabo el mayor atraco de sus vidas.

Para el 23 de mayo, ‘Roberto Baggio: El Divino’, la película de una e las máximas fituras del fútbol italiamo u su dura prueba al fallar aquel penal en el Mundial de 1994.

Si de clásicos se trata, el 16 de mayo estará disponible ‘Tiburón’, una de las obras maestras de Steven Spielberg quien inventó la categoría ‘éxito de taquilla de verano’ con esta historia sobre un insaciable tiburón blanco que aterroriza a los vecinos de Amity Island.

El encuentoro entre a Anthony Hopkisn y Brad Pitt a finales de los años noventa llega el 16 de mayo con ‘¿Conoces a Joe Black?’, mientras que Jim Carrey llega con su película de 2014 ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’, que estará disponible el 16 de mayo.

El debut del rapero Eminem, ‘8 Mile: Calle de las ilusiones’ será el 16 de mayo, y ese mismo día estará disponible ‘Terminator 2: El juicio final’, una de las obras maestras James Cameron. Sin olvidar del estreno de ‘El vengador del futuro’.

LISTADO COMPLETO

Series

>Lucifer: Temporada 5 Parte 2

> El legado de Júpiter

>Selena: La serie - Parte 2 - 4 de mayo

>El método Kominsky: Temporada 3

>Love, Death & Robots: Volumen 2

>¿Quién mató a Sara?: Temporada 2

>Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio)

>HALSTON

>Ragnarök: Temporada 2

>La chica nueva: Temporada 2

>Lo que vi: Temporada 3

>Un amor loco

>El vecino: Temporada 2

>Mudanzas al cielo

>Special: Temporada 2

>El mito de Sísifo

>Outlander: Temporada 5

>The Real Housewives of New York City: Temporada 3

>The Bold Type

Películas

>El baile de los 41

>La mujer en la ventana

>Cuentakilómetros

>Monstruo

>El ejército de los muertos

>Oxígeno

>Milagro azul

>Roberto Baggio: El Divino

>Ferry

>Tiburón

>¿Conocen a Joe Black?

>Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

>8 Mile: Calle de las ilusiones

>Terminator : El juicio final

>El vengador del futuro

>Siempre el mismo día

>Operación Overlord

>Death Note: La película