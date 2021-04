Cambio Radical anunció que no apoyará la reforma tributaria

Luego de ser radicada la reforma tributaria ante el Congreso de la República, los partidos políticos políticos han venido definiendo su postura frente al texto. Es el caso de Cambio Radical, que en la noche de este martes 20 de abril adoptó la decisión de no acompañar la iniciativa que el Gobierno llevó con mensaje de urgencia al legislativo.



“La Bancada en pleno del Partido Cambio Radical, por unanimidad, después de haber realizado un detenido examen del proyecto de ley de reforma tributaria, manifiesta que no acompañará al Gobierno en la aprobación de esta iniciativa, por considerarla totalmente inoportuna y en contravía del objetivo de recuperación de la economía y el empleo que requiere alcanzar el país, al tiempo que carece de unidad de materia, requisito constitucional indispensable para el trámite de cualquier ley. Esta decisión tiene los efectos vinculantes de la Ley”, señaló la colectividad.



Luego se conocerse el comunicado de las bancadas de Senado y Cámara, el representante José Daniel López aseguró que la reforma tributaria del Gobierno es un ataque a la clase media.



“ Cambio Radical decidió en bancada que no acompañará la reforma tributaria y ejercerá oposición frontal a este proyecto que es un ataque a la yugular a la clase media, a los sectores populares, que le genera cargas imposibles de llevar al sector productivo. Una reforma absolutamente desconectada de la realidad”, añadió el congresista.



Cabe mencionar que en varias columnas de opinión, el líder de esa colectividad y exvicepresidente, German Vargas, varios reparos a la reforma tributaria.



Cambio Radical se suma a los reparos de colectividades dades como el Partido Liberal, que en cabeza del expresidente César Gaviria la han calificado como inoportuna.