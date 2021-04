Campesinos, víctimas de minas en el Putumayo

Como Miller Héctor Solarte López y Carlos Andrés Quintero Casanova fueron identificadas las dos personas que sufrieron graves lesiones en diferentes partes del cuerpo, al caer en un campo minado, que obligaron internarlos en los hospitales Puerto Caicedo y Puerto Asís.

Ambos campesinos se encontraban realizando labores de caza en la zona, actividad de la que derivan el sustento económico de sus familias.

El coronel Francisco Gelves, comandante Policía Putumayo se refiere a los casos: "Los hechos se presentaron en zona rural en Brisas del Caimán y la vereda Arizona, donde dos personas resultan heridas por artefactos explosivos tipo mina antipersonal, ubicados en sitios donde existen cultivos ilícitos", dijo el vocero policial.

Carlos Andrés Quintero Casanova, una de las víctimas habló con Caracol Radio: "Yo fui a pasar y no alcance a pasar, metí el pie en medio de dos palos y fue ahí cuando escuché el traquido nada más, el resto no puedo decir nada porque no recuerdo, solo cuando me desperté en el Hospital", narró.

Lo preocupante del caso, es que estas personas no han podido ser remitidas a hospitales de tercer nivel por la falta de capacidad UCI, ante el aumento de casos COVID-19 en el País.