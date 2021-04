Magistrado del CNE que pide multar a Petro denunció amenazas en su contra

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Renato Contreras, reveló que a través de las redes sociales en las últimas horas recibió una serie de amenazas en su contra. Por lo anterior, informó a las autoridades para que se le garantice su seguridad.



“El día de hoy efectivamente he recibido a través de mi cuenta de twitter un mensaje amenazante donde dice que me voy a morir, al final de cuenta todos nos vamos a morir algún día, sin embargo ese mensaje es antecedido por otro en el cual hace referencia a la situación generada como consecuencia de la ponencia presentada en relación con el caso de Gustavo Petro. Creo que son dos circunstancias que están íntimamente relacionados y por lo tanto he informado al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección, a efectos de que tomen las medidas pertinentes para garantizar mi seguridad”, indicó el magistrado.



Tras las amenazas contra el magistrado, el Consejo Nacional Electoral se pronunció: “El Consejo Nacional Electoral rechaza categóricamente las amenazas en contra del magistrado @Recortt, a través de la red social Twitter. Solicitamos a la @FiscaliaCol una pronta investigación para dar con los responsables”.



Cabe mencionar que el magistrado Renato Contreras radicó una ponencia en la que pide sancionar con $14.167.395 al excandidato presidencial, Gustavo Petro, por aparentes irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de primera vuelta del 2018, concretamente por supuestamente haber recibido donaciones de fuentes de financiación prohibida en esa contienda electoral.



Las donaciones serían de tres personas que para la época de la campaña desempeñaban funciones públicas. Los aportes, según la ponencia, son de Bertha Bravo Reyes, docente, por $95.000 pesos; otro de $150.000 pesos por Gonzalo Pérez Buitrago y, finalmente, uno de Sandra Mónica Salazar por valor de $120.000.