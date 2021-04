Duván Zapata: "Quiero ganarlo todo"

Duván Zapata, delantero colombiano del Atalanta, se refirió, en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport', a la posibilidad de alcanzar un título está temporada con el cuadro de Bérgamo.

Zapata habló del deseo de conseguir un tiquete a la Liga de Campeones 2021/2022 y a la posibilidad de conquistar la Copa de Italia ante la Juventus.

"Nada es fácil. En la clasificación estamos todos allí y nunca podemos fallar. Luego tenemos la final con la Juventus. Ganar un título sería especial y te permitiría jugar la Supercopa italiana. Pero yo no elijo un objetivo u otro, lo quiero todo", comentó.

El caucano también se refirió a la posibilidad de llegar a la Premier League, tras los rumores de un supuesto interés del Chelsea. Aunque no entró en detalles, aseguró que es una opción que no descartaría y reveló que de chico era seguidor del Arsenal.

Finalmente y entre otras cosas, Zapata agradeció al técnico Gian Piero Gasperini, a quien calificó como alguien fundamental para su gran rendimiento en Atalanta.

"El míster fue fundamental, sobre todo en mis primeros meses en Bérgamo. Me costaba marcar, me costaba entender las dinámicas del equipo y no conocía a mis compañeros, pero él me dio confianza", comentó.

Duván Zapata ha marcado 14 goles con Atalanta en la presente temporada entre la Serie A, la Copa de Italia y la Liga de Campeones.