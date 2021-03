Proyecto de Margarita Cabello pretende duplicar procuradores regionales

l proyecto para reformar el Código General Disciplinario, que presentó esta semana Margarita Cabello ante el congreso plantea duplicar los funcionarios de las Procuradurías Regionales en el país.

Está iniciativa está encaminada a fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular.

El proyecto que radicó Margarita Cabello al Congreso pide: “Ampliar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, en tanto a nivel central como en los territorios, pero especialmente en territorios, dos de las funciones misionales de la entidad se concentran en un mismo funcionario: la preventiva y la disciplinaria”.

Es decir, la propuesta de Margarita Cabello señala que, un mismo funcionario de la procuraduría no realizaría ambas funciones para garantizar la doble instancia: “Va a haber procuradores que instruyen y hacen pliego de cargos y luego se le entrega a uno diferente que es lo que ordena la sentencia de la CIDH para que haga el juzgamiento y el fallo y no haya subordinaciones entre uno y otro", dijó Margarita Cabello en entrevista con Caracol Radio en 6 AM.

En este orden de ideas el procurador provincial y el regional, tienen concentrada la función disciplinaria, lo que significa que, para materializar la reforma que propone Cabello, se requiere ampliar el número de procuradores delegados, para que puedan decidir de forma separada la función de investigación y la de juzgamiento.

“En ese sentido, en el territorio se requiere más de un procurador provisional y regional para hacer frente al nuevo diseño acusatorio, si se quiere llamar así, del proceso disciplinario, además, de seguir cumpliendo las funciones de prevención que desde la Constitución Política tiene asignadas la Procuraduría General de la Nación”, señala la propuesta de la Procuraduría General de la Nación.

A nivel central, la reforma implica ampliar el número de Procuradores Delegados que atiendan, en principio, las funciones de las tres salas que se crean para conocer de los procesos que, actualmente, conoce la Sala Disciplinaria y el Procurador General de la Nación. Por lo que propone la Procuraduría es que, se requiere de una sala de instrucción, otra de investigación y la sala de segunda instancia, cuyo número lo determinará el titular del órgano de control.

La Sala Disciplinaria que funciona actualmente está compuesta por dos delegados. De mantenerse este número, se requiere mínimo de 4 procuradores delegados nuevos que hoy no existen en la planta de personal de la entidad: “Hoy, 15 procuradores delegados tienen competencia en lo disciplinario. Será necesario, entonces, evaluar si se requiere un número mayor a efectos de lograr el propósito de la reforma”, dice el proyecto de ley de Margarita Cabello.

La ampliación de la planta personal implica, una modificación presupuestal para financiar los nuevos gastos de funcionamiento e inversión.