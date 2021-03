Habla patrullero que abrió celda en incendio de CAI en Soacha

Habló en la audiencia que se adelanta ante la Procuraduría General de la Nación, Harold Smith Rincón Cuervo, el Patrullero que abrió la puerta de la celda, para salvar la vida de los reclusos que aún continuaban en el CAI de Soacha en el incendio. El Patrullero, dice que arriesgó su vida y la celda estaba amarrada con sábanas.

El Patrullero Harold Smith Rincón Cuervo, relató que mientras uno de sus compañeros estaba acostado con una manguera rociándole agua a los capturados desde afuera, él le pidió las llaves para ingresar a la celda: “Yo le pedí las llaves, él me las dio, tomé la iniciativa de ingresar, la comandante de estación gritaba abran, todo el mundo gritaba abran, ingresé, me boté al piso, empecé a arrastrarme, había mucho humo, había mucho fuego, cuando cogí la reja me quemé, no es de gravedad, pero me quemé la mano”. El Patrullero cuenta que después de lograr abrir la celda uno de los internos se le lanzó encima y comenzaron a sacar a las personas que aún se encontraban en el CAI, mientras se propagaba el fuego.

Helmán Rincón procurador delegado, interrogó al Patrullero Rincón, preguntándole ¿qué sucedió después de que él abrió los candados de la celda para liberar a las personas que, aún se encontraban en el CAI transcurrido el incendio? a lo que el Patrullero responde que, soltó los dos candados: "Logré abrir los dos candados, hice fuerza para poder abrirlos, me tocó botarme boca arriba y con los pies poderlo empujar para romper la sábana que ya estaba consumida por unas sábanas".

El procurador delegado le pregunta que, sí entonces había un elemento que impedía abrir las celdas y el Patrullero responde que si: "Había sábanas amarradas a los barrotes".

Helman Rincón le pregunta al Patrullero que, si arriesgó su vida, a lo que él responde que si y señala que el fuego lo apagó con extintores: "Mientras yo ingresaba la gente rompió las ventanas, los vidrios, botaba agua hacia dentro, los extintores, de esa manera la pudimos apagar".

La procuraduría cuestiona de dónde salieron dichos extintores, y el Patrullero señala que: "Los extintores nunca ingresaron a las instalaciones, que se rompieron ventanas y rejas y de afuera hacia adentro se echaba el agua, el fuego no permite el ingreso de nada", enfatizó Harold Smith Rincón Cuervo.

El abogado Jairo Bulla pide reproducir el video de cuando inició el fuego en la estación de Soacha para contextualizar el relato del Patrullero Rincón.