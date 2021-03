En un 5,4% se redujeron los estudiantes que presentaron la prueba Saber 11

En un 5,4% se redujo el número de estudiantes que se presentaron el año pasado en las pruebas Saber 11. Esta reducción es frente al año 2019 – 2020, pasando de 494,508 estudiantes en el 2019 a 467,896 en el 2020.

La brecha en los puntajes globales aumentó de 30 a 32 puntos a favor de los estudiantes que cuentan con acceso a internet. Sin el embargo, el número de estudiantes que reportaron estar trabajando en 2020 incrementó un 15% frente a 2019.

Estudios reportan que, los efectos negativos de la pandemia en la educación ya se evidencian en los resultados de las pruebas de Estado y dan cuenta de las desigualdades que se agudizarán, aún más, si no se reinician las clases presenciales en todos los colegios del país.

Según economistas la caída en el número de estudiantes que presentaron la prueba, puede ser explicada porque: Algunos estudiantes desertaron del sistema educativo; algunos estudiantes no necesitaban los resultados de la prueba para ingresar a educación superior, ya que, debido a la pandemia, las universidades dejaron de exigirlo como requisito, y optaron por no presentar la prueba y/o algunos estudiantes sabían que no iban a poder ingresar a educación superior por falta de recursos y, por tanto, no tenían incentivo a presentar la prueba.