La Corte Suprema abre proceso penal contra el senador Armando Benedetti.

Desde la Corte Suprema informaron que Benedetti será vinculado formalmente a una investigación a través de una diligencia de indagatoria por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, se trata de unos presuntos ingresos e inversiones que no se pudieron explicar.

La Corte Suprema señala que lo que se le pide al senador es la explicación de dineros que no cuadran en sus cuentas del salario de congresistas, por lo que busca determinar con esa investigación la procedencia de miles de millones de pesos que, al parecer, durante varios años ingresaron a las cuentas bancarias del senador y que presuntamente no tienen o no se relacionan con el sueldo de congresista.

La denuncia original contra el senador la interpuso el abogado Jaime Lombana y el proceso lo llevaba investigando el despacho de la magistrada Cristina Lombana.

Por ahora no se ha fijado fecha para recibirle la indagatoria.