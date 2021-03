Gobierno rechazó llamado de la ONU por aspersión con glifosato

La cancillería rechazó el llamado que siete relatores de la Organización de las Naciones Unidas le habían hecho al gobierno colombiano, para que no se reanudara la fumigación aérea con glifosato asegurando que esta práctica representa un riesgo para los derechos humanos y para el medio ambiente.

En una carta enviada por la vicecanciller, Adriana Mejía, el gobierno colombiano advirtió que los relatores estarían prejuzgando la decisión sobre el glifosato sin una base cierta y que esta postura no corresponde a sus obligaciones internacionales.

"En nombre del Gobierno colombiano, me veo en la obligación de rechazar el Llamamiento Urgente que hacen los procedimientos especiales, dado que no cumple con los requisitos establecidos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato. Por otra parte, y más importante aún, los procedimientos especiales prejuzgan, sin una base cierta para ello, cuando afirman que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema "no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia" explica el documento.

El documento culmina señalando que el Estado se abstendrá de formular comentarios adicionales.