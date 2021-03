Dos mujeres más acusan al gobernador de Nueva York de acoso sexual

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, enfrenta nuevas denuncias por acoso sexual por parte de más mujeres. Durante los últimos días, dos mujeres más señalaron al demócrata por conducta indebida. Una de ellas es Karen Hinton, exsecretaria de Cuomo, quien asegura que el gobernador le pidió trabajar desde su habitación de un hotel, “cuando cerró la puerta, me abrazo, pero no fue un abrazo normal, me alejé y volvió a agarrarme. Me volví a echar para atrás y finalmente le dije que tenía que ir a dormir.”

Frente a la denuncia de la mujer, Cuomo afirmó que no era cierta. Ya son 5 mujeres quienes señalan a Cuomo de acoso sexual.

Charlotte Bennett, otra de las mujeres que señala a Cuomo de acoso sexual, quien fue asistente ejecutiva del gobernador y asesora de políticas de salud, detalló cómo en varias oportunidades el gobernador presuntamente hizo comentarios inapropiados, como que estaba buscando novia y que se sentía cómodo saliendo con jóvenes de 22 años, ademas de preguntarle sobre sus relaciones sexuales.

La líder demócrata de la mayoría en el Senado de Nueva York, Andrea Stewart se unió a los pedidos de renuncia del gobernador. Una conversación telefónica entre ambos políticos salió a la luz pública donde se escucha a Cuomo insistir en que no dimitirá “esperemos que avance la investigación de la fiscal general. Todas las mujeres tienen derecho a presentar su acusación, pero no voy a renunciar”.

La organización Working Women Rising, planeó un acto simbólico en la ciudad de Nueva York en horas de la tarde. Se trata de un baile en las afueras de la oficina del gobernador Andrew Cuomo, en Manhattan, para protestar por las recientes acusaciones en contra del político por sostener supuestas conductas indebidas, en su mayoría con extrabajadoras de su administración.