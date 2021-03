Roger Federer regresa a las canchas después de 13 meses

Han pasado más de 400 días desde su último partido: después de trece meses sin competir y dos operaciones en la rodilla derecha, Roger Federer, que cumplirá 40 años en agosto, volverá por todo lo alto en el torneo de Doha que comienza el lunes.

"Aquí estamos (...) Hace un año que no viajo por un torneo. Les puedo decir que estoy muy impaciente. También es momento de agradecer a todos los que hicieron esto posible", dijo Federer en un corto vídeo filmado desde un aeropuerto y subido a su cuenta de Twitter el viernes por la noche.

"Ha sido un camino largo y difícil, sé que aún no he llegado a la meta. Pero me siento bien, me va muy bien en los entrenamientos, estoy animado", añadió.

El último partido del suizo data del 30 de enero de 2020, en las semifinales del Abierto de Australia contra Novak Djokovic.

Caprichos del calendario, su regreso al circuito tendrá lugar en la misma semana en que el serbio le arrebatará el récord de mayor número de semanas como número 1 del mundo (311 para 'Nole', 310 para el suizo).