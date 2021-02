Corte Suprema tumba tutela contra presencia de tropas de EE.UU.

El objetivo del ciudadano que presentó esta tutela fue mostrar el rechazó del ingreso de una brigada del Ejército de Estados Unidos al territorio colombiano en el marco de acuerdos de cooperación contra el narcotráfico.

El demandante reclamó: “El resguardo de las garantías esenciales a la paz («como derecho fundamental ligado a la protección de la vida») y al debido proceso constitucional, presuntamente conculcados y amenazados por el convocado al permitir el tránsito y permanencia dentro del territorio patrio, de tropas «extranjeras y mercenarias» de los Estados Unidos de América, lo cual, afirmó, desestabiliza la seguridad suramericana".

Por lo que solicitó: “Ordenar el retiro inmediato de las tropas, regulares y mercenarias, haciendo el aviso al presidente de suspender la participación en hostigamientos, personales, militares y de mercenarios contra Venezuela".

Entre los argumentos de la Corte por rechazar esta petición están que: “La figura de la tutela no es el mecanismo idóneo para oponerse, teniendo en cuenta que ya se trataba de un hecho cumplido y se alegaba la vulneración del derecho a la paz, que no se puede exigir a través de tutela”. Además la Corte señaló que: “Las hipótesis traídas en punto a supuestas y posibles maniobras bélicas en contra del hermano país de Venezuela (…) son circunstancias que no pasan de ser meras afirmaciones carentes de toda prueba e hipotéticas situaciones futuras”.