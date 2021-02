Volvimos recargados con Dani Javitt, LuisCa Guerrero y JuanCa Ortiz.

Primer episodio de la tercera temporada donde Daniela nos cuenta su travesía terminando Assassin's Creed Valhalla, LuisCa estrena sección con su SpeedRun de noticias y Juanca hace reseña del juegoScott Pilgrim vs The World complete editionpara Switch. Además LuisCa recomienda Juegos deResident Evilen oferta paraNintendo Switch, Dani recomienda el juegoShadow Of The Colossusy las series The Night Stalker y Mr. Robot y JuanCa recomienda el juegoSpire Blast de Apple Arcadey la serie deDisney Plus WandaVision.

Para Escuchar:

4:36 Reseña Scott Pilgrim vs The World The Game

15:27 Las 156 horas de Dani con AC Valhalla (Spoiler Alert)

24:51 Patentes extrañas de PS VR y PS Move

32:04 SpeedRun de LuisCa

35:34 Recomendados



