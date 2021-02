Sectores alternativos proponen pacto para alcanzar mayorías en el Congreso

Los movimientos de cara a las elecciones del año 2022 se siguen dando. Este jueves Colombia Humana, El Polo Democrático, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática, Todos Somos Colombia y movimientos sociales del país, lanzaron el “Pacto Histórico” con el que buscan conformar las listas al Congreso y alcanzar mayorías en el legislativo.

“La lista unitaria al Senado de la República busca mayoría en el Congreso de la República. Es cambiar el Congreso de Colombia, no es simplemente sólo obtener una personería jurídica, obteniendo el umbral. No es simplemente teniendo una bancada (…) no, es tener la mayoría para poder hacer las leyes de Colombia en función de las grandes mayorías populares, de la gente que trabaja en este país, eso implica que la lista es una coalición de muchas fuerzas políticas, las que aquí convocan y las que quieran aceptar esta propuesta, así que está abierta a numerosos sectores políticos”, indicó el senador Gustavo Petro.

Por su parte el senador Gustavo Bolívar aseguró que este pacto que están convocando para conformar las listas al Congreso de la República para las elecciones del año 2022, no hay espacio para los sectores de derecha.

“La ultraderecha ni la derecha, está invitada a este proyecto, nosotros lo que queremos es conformar unas mayorías basadas en unos ejes programáticos que hemos venido discutiendo de tiempo atrás”, indicó el senador Bolívar.

Leer más:

La exministra de trabajo Clara López manifestó que la construcción de un pacto histórico parte de buscar puntos de coincidencias. Además aseguró que empezarán reuniones y foros en todo el país “para convocar a las personas porque esto no es solamente para convocar movimientos y partidos”

“Tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a las organizaciones sociales, tenemos que convocarlos en las veredas, en los barrios, en las comunas. Ahí es donde está la gente sufriendo, pasando hambre. Esta cuarentena ha generado una profundización de la crisis económica, del desempleo y pobreza y desigualdad que ya se venía gestando con el modelo económico que se ha implantado en nuestro país, que privilegia lo privado sobre lo público y que reduce la capacidad del Estado para dar respuestas”, agregó López.

En la presentación de la pacto no se confirmó la aspiración de Margarita Rosa de Francisco al congreso de la República. “Margarita ha insistido en que por el momento no quiere acompañar o tener una curul en el Congreso de la República, pero nosotros vamos a seguir insistiendo”, dijo sobre el tema la representante María José Pizarro.

La coalición de los sectores alternativos aspira obtener en las siguientes elecciones 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes.