Senado de EE.UU. vota y procede con segundo juicio político contra Trump

El Senado votó para proceder con el segundo juicio político contra Donald Trump, rechazando la afirmación de su equipo de defensa de que sería inconstitucional enjuiciar a un presidente después de haber dejado el cargo. Sin embargo, el recuento final señaló que los republicanos podrían reunir suficiente apoyo para bloquear potencialmente los dos tercios necesarios para la condena.

Con 56 votos a favor y 44 en contra, el senado de estados unidos allanó el camino para continuar con el juicio político contra Donald Trump. Los senadores, sentados como jurados, escucharon por 3 horas y media el debate sobre si la Constitución permite que el congreso juzgue a un presidente que ha dejado el cargo.

Durante la sesión, fiscales de la Cámara de Representantes reprodujeron un video del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero intercalado con palabras del expresidente momentos antes del ataque.

El representante demócrata Jaime Raskin entregó un discurso emotivo en el que recordó que siete personas murieron por cuenta del ataque, dos de ellos por suicidio.

"Este no puede ser el futuro de los Estados Unidos, el país no puede tener un presidente incitando a una turba violenta en contra de nuestro gobierno por no aceptar los resultados electorales" afirmó Raskin entre lágrimas.

Por su parte, David Schoen, miembro del equipo legal de Trump aseguró que es inconstitucional enjuiciar a una persona que no ostenta un cargo político.

"Esto es partidismo puro, crudo y equivocado, que hacen creer que jugar con nuestros peores instintos de alguna manera es bueno. Ellos no tienen por qué mostrar estas imágenes del asalto, ya estipulamos lo que pasó y ustedes ya lo saben" dijo Schoen quien concluyó que los demócratas buscan dividir al país con el impeachment.

Este miércoles comenzarán los argumentos orales por parte del ente acusador y la defensa de Trump. El Senado tendrá un espacio para hacer preguntas a ambas partes y podría votar para llamar a testigos o presentar evidencia adicional. Luego habrá una entrega de argumentos finales de ambas partes. Los senadores deliberan y votarán el artículo del impeachment. Se necesitan dos tercios para condenar a Donad Trump, de no ser aprobado, Trump será absuelto.