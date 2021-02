Valencia: “El profe me dijo que no baje el ritmo, que me ha visto bien”

En rueda de prensa durante el microciclo de la Selección Colombia en Barranquilla, el jugador del Deportivo Cali Jhojan Valencia aseguró que se siente ilusionado por su llamado y espera alcanzar en algún momento una convocatoria oficial.

“Es un proceso en el que tenemos que seguir. Si el profe en algún momento llega a disponer de mí en un partido oficial, siempre va a recibir las ganas, siempre le voy a aportar a la Selección, nunca daré un balón por perdido y daré seguridad en la mitad del campo”, destacó.

El volante de 24 años destacó el gran ambiente que se vive en la concentración del equipo nacional y aseguró que esta es una oportunidad para aprender y crecer profesionalmente.

"En la Selección Colombia todos somos compañeros, las rivalidades de la Liga quedan atrás. He tenido la oportunidad de hablar con el profe Rueda y todo lo que nos dice es para aprender y crecer. Me dijo que no baje el ritmo, que me ha visto bien”, aseguró.

Esta es la primera convocatoria a la Selección Colombia de Jhojan Valencia, pero confía en que no sea la última, pese a la gran “competencia” que tiene al frente, con los demás jugadores del equipo que están en Europa.

“Sabemos que tenemos una competencia muy linda con los jugadores que están en el extranjero. Mi referente en la actual Selección es Wilmar Barrios, tenemos características parecidas, me gusta mucho su juego y lo sigo mucho. El ambiente es maravilloso, todos son muy buenas personas, nos han tratado de la mejor manera", dijo.