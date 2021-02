Gallardo: "Palavecino está a punto de llegar. Hablé con él"

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, confirmó la llegada de Agustín Palavecino al cuadro 'Millonario'. El estratega ofreció una rueda de prensa en la que dejó en entredicho su continuidad al frente del club argentino.

"Palavecino está a punto de arribar. Ya está todo acordado entre los clubes. He hablado con él", mencionó Gallardo sore el hasta este año jugador del Deportivo Cali.

Al respecto agregó que siguen al jugador desde un duelo que tuvieron con Platense en Copa Argentina. "Se marchó a Colombia y en el último año se terminó de consolidar como futbolista.

No obtante, el estratega dejó en duda su continuidad: "No vengo a comunicar mi continuidad. No presiono a nadie. Evalúo y veo si todos tenemos el deseo de ir para el mismo lado. Estamos trabajando en eso. El mercado no es fácil. El quedarse significa mantener el entusiasmo para una vara que en la competencia está muy alta".



El estratega aseguró que actualmente Rafael Santos Borré dialoga con las directivas del club; sin embargo, él no se ha comunicado con el atacante. La continuidad del colombiano en el equipo se encuentra en veremos.

Por otro lado, Gallardo ha sostenido conversaciones con Jonathan Maidana y Sebastian Driussi, quienes podrían regresar al club para reforzar la institución. La gestión con el defensor ya se encuentra bastante adelantada.

Entretanto, explicó que 'Nacho' Fernández cuenta con una oferta para emigrar al fútbol brasileño, algo que el volante argentino ve con buenos ojos.