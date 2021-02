Las movidas del conservatismo con miras a tener candidato presidencial

El Partido Conservador, en cabeza de su presidente Omar Yepes Alzate, insistió en que la intención es tener candidato propio para las presidenciales del año 2022 y desde hace algunos días han venido sonando las posibles precandidaturas de exministros como Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cardenas y Juan Carlos Echeverry, incluso el nombre de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Lo cierto, es que el líder de esa colectividad anunció que en los próximos días empezará una serie de contactos con algunas de estas personas.

“Voy a llamar al doctor Pinzón, vamos a llamar al doctor Juan Carlos Echevery, al doctor Mauricio Cárdenas, voy a preguntarle a la doctora Marta Lucía a ver ella finalmente qué es lo que está pensando o qué piensa hacer. Voy a llamar al doctor (David) Barguil y al doctor Efraín Cepeda y a esos nombres que han ido sonando dentro del partido, al doctor Luis Alberto Moreno, a ver que están pensando y a urgirlos a que digan que aspiran a ser precandidatos del partido, que aspiran a la candidatura, y que empiecen a hablarle al país en el lenguaje que el país espera, que es la superación de los grandes problemas que tenemos, particularmente el económico”.

Yepes además reveló que envió a finales del año 2020 una carta a las directivas de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Liberal, con el propósito de explorar una posible coalición de derecha.

“En la convención programática del Partido Conservador a mí me dieron unas instrucciones en el sentido de que buscara proximidad con el Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U, las organizaciones religiosas (…) yo me permití escribir una carta a ellos, todavía no he recibido respuesta, pero pretendo ahora que ya se inició el año político, tratar de establecer por lo menos unos diálogos telefónicos con ellos a ver de qué manera empezamos a conversar”, indicó el directivo del partido.

Frente a los rumores de una posible renuncia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para aspirar a la Presidencia de la República, Omar Yepes aseguró que en caso de que se dé ese escenario, dicho cargo debería seguir en manos del partido Conservador.

“Ella obviamente es conservadora y está allí a nombre del Partido Conservador, debería ser un Conservador, yo no sé desde el punto de vista legal que puede pasar porque parece que en el momento de la inscripción tanto el doctor Iván Duque como de la Vicepresidenta, se inscribieron por el Centro Democrático. Cuando se dieron cuenta de ese error trataron de corregirlo, pero ya no era posible, entonces eso se quedó así”.

Insistió en que desde el punto de vista legal no ha estudiado el caso, “pero debería ser un conservador producto de ese acuerdo que se hizo antes de las elecciones presidenciales”.

Cabe mencionar que aún no se ha confirmado si la la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.